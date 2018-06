Médicos atenderão somente urgência e emergência hoje e amanhã em THE

Quem tiver consultas agendadas na rede pública de saúde de Teresina para esta quarta-feira (06) e esta quinta-feira (07) pode não conseguir atendimento. Isto porque os médicos da Capital vão paralisar suas atividades pelas próximas 48 horas em protesto por melhores condições de trabalho e pela contratação de novos profissionais para compor o quadro.



A decisão de paralisar as atividades foi tomada durante assembleia realizada na noite de ontem (05) na sede do Sindicato dos Médicos do Piauí (Simepi). Segundo a entidade, o movimento acontece como uma advertência às autoridades da Saúde do Estado e do Município para as deficiências no funcionamento dos hospitais e das dificuldades enfrentadas diariamente para o atendimento a contento da população.

Esta já é a segunda paralisação que os médicos da Capital fazem em pouco mais de um mês. No último dia 02 de maio, a categoria também cruzou os braços por 24 horas, reivindicando a contratação de novos profissionais para dar conta da demanda de atendimentos. Segundo o presidente do Simepi, Samuel Rego, há plantonistas que chegam a atender até 150 pacientes em um plantão, o que acaba prejudicando o desempenho profissional.

A categoria fala ainda em reajuste salarial, alegando que estão há três anos sem receber aumento, mesmo com a campanha salarial sendo feita anualmente.

O outro lado

Procurada, a FMS informou que tem conhecimento da paralisação dos médicos e disse que o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Médicos da FMS, elaborado com aprovação do SIMEPI, está sendo cumprido. De acordo com o órgão, os salários da classe não podem passar por maiores reajustes porque dispende aproximadamente 36% das suas receitas correntes líquidas com saúde, sendo que a legislação determina que as despesas com saúde pelos municípios sejam de 15%; somente na área de saúde.

A FMS pontuou que Teresina conta atualmente com 11.300 servidores, quase 10 mil a mais do que na época em que o município assumiu a gestão do SUS; os salários pagos são maiores que os do Ministério da Saúde, EBSERH e Secretaria de Estado da Saúde. Mesmo com a crise financeira que o país passa, a Fundação diz que o município conseguiu reajustar o salário de todos os seus servidores em 3%, compensando a inflação.

Em relação às outras demandas do sindicato, a FMS informa que a relação de 35 médicos enviada pelo SIMEPI que não foram contemplados com a promoção/progressão foi entregue à Diretoria de Recursos Humanos, que informou não terem adquirido esses direitos em abril de 2016. Já os hospitais relacionados como em "situação precária" já se encontram em reforma.

Os locais com demanda excessiva de atendimento estão autorizados a contratar temporariamente mais profissionais, sendo que a FMS já realizou dois concursos públicos para médicos em 2017 e está em negociação para fazer um terceiro. O Hospital e Maternidade do Buenos Aires faz uma média de 5 partos ao dia e o neonatologista é exclusivo da maternidade, tendo os leitos de UCINCO atendidos por outro pediatra. Essa média diária de partos também justifica os dois obstetras.

Sobre a questão da segurança, estão sendo procuradas soluções com a Secretaria de Segurança do Estado, Polícia Militar, além da presença de 341 policiais militares pagos pela FMS para colaborar com esta segurança.

A FMS ressalta ainda que sempre recebeu o SIMEPI quando solicitado e todas as demandas enviadas via ofício foram respondidas e justificadas por escrito diretamente ao sindicato.

Maria Clara Estrêla