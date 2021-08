Médico Alisson Roque é encontrado morto em sua residência na zona Norte de Teresina

O médico Alisson Patrício Roque (35) foi encontrado morto em sua residência na noite deste domingo (01), na zona Norte de Teresina. Ele era médico da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Renascença, na zona Sudeste e morava em um apartamento próximo ao aeroporto da capital com os pais. Alisson também era músico.



(Foto: Reprodução/rede social/Facebook)

Uma equipe do (Samu) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada para atender o médico, mas ele já estava sem vida quando chegaram ao local. A causa da morte não foi confirmada.



Um amigo do médico usou sua rede social para lamentar a morte do amigo. Ele conta que os dois se conheceram ainda no Ensino Fundamental e formaram uma banda, que foi encerrada porque Alisson veio morar em Teresina para estudar Medicina. De acordo com este amigo, Alisson estava fazendo tratamento psicológico.



“Recentemente gravamos um EP no Altec Estúdio em Teresina, como músicas nossas e disponibilizamos no Spotify. Pouco após o fim das gravações veio a pandemia e ele teve um surto psicológico que complicou bastante nossa amizade. Estava fazendo tratamento psiquiátrico e entrou na última vez que recebi mensagem dele, ele me contou que havia tido um desmaio seguido de dois dias inconsciente no hospital. Não sei as circunstâncias, mas acabo de confirmar a informação de que ele se foi. Ainda estou digerindo essa informação”, disse.



