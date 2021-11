Mecânico morre após ser atingido por hélice de aeronave no Aeroporto de Teresina

Um mecânico identificado comoAntônio Francisco Pereira morreu na noite dessa sexta-feira (19) após ser atingido pela hélice de uma aeronave no Aeroporto Senador Petrônio Portela, em Teresina. Ele fazia a manutenção de um avião de pequeno porte quando sofreu um acidente por volta das 18h30.



Foto: Jailson Soares/ODIA

Quando agentes do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local encontraram o homem com um profundo corte no ombro, com recomendação para semiamputação do braço. Antônio chegou a ser socorrido e levado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), mas faleceu durante o atendimento.

Na manhã deste sábado (20), o Portal O Dia.com entrou em contato por telefone com a empresa Top Line Táxi Aéreo, responsável pela aeronave, que confirmou a morte do profissional, mas não quis dar mais detalhes sobre o assunto.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!