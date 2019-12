Matrícula na Rede Municipal de Ensino inicia nesta segunda (16)

Os pais e responsáveis devem ficar atentos ao período de matrículas para os novos alunos de 04 e 05 anos da Rede Municipal de Ensino de Teresina, que inicia nesta segunda (150 e segue até o dia 20 de dezembro.

Para organizar o processo, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) elaborou um cronograma de matrículas por ano escolar. Seguindo o cronograma, na próxima segunda, 16, as unidades de ensino realizarão novas matrículas dos alunos de 4 e 5 anos, turmas do I e II período da Educação Infantil que desejam estudar nas escolas da Prefeitura de Teresina. São 182 unidades de ensino, totalizando 7.739 vagas.



Pais devem ficar atentos aos documentos necessários para realizar a matrícula dos filhos de 04 e 05 anos de idade (Foto: Ascom /Semec)

Para matrículas novas é necessária apresentação de certidão civil para a comprovação da idade do aluno, CPF do estudante ou do responsável (caso seja menor de idade), cópia da fatura de água e comprovante de endereço com CEP da rua onde mora.



Segundo a Semec, mesmo os estudantes que não possuem certidão de nascimento terão a inscrição assegurada, devendo a escola comunicar para a Gerência de Assistência ao Educando (GAE), a fim de tomar as devidas providências. As aulas terão início no dia 02 de fevereiro.



Isabela Lopes com informações da ascom