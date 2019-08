Maternidade Evangelina Rosa oferecerá transporte para pacientes

Para dar continuidade a um trabalho de referência no que diz respeito aos atendimentos as gestantes, mães e bebês, a Maternidade Dona Evangelina Rosa mais uma vez sendo pioneira no quesito cuidar de pessoas, passa a oferecer mais um serviço inovador, o “Cegonha da Mamãe” que é um serviço de transporte gratuito para pacientes após a alta médica, garantindo que as mamães e seus filhos possam chegar em casa com conforto e segurança.



O serviço é novidade no estado e a Evangelina Rosa será o primeiro Hospital Público do Piauí a receber o ônibus “Cegonha da Mamãe”. A ideia é expandir o serviço para outras unidades de saúde.

Nesta sexta-feira (09), a Governadora em exercício, Regina Sousa e o Secretário Estadual de Saúde Florentino Neto, entregou o primeiro ônibus “Cegonha da Mamãe”.

Para o secretário de Saúde, Florentino Neto a medida é muito importante. “É mais um serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) que busca dá uma atenção à mãe após o parto e após a alta médica fazendo o transporte dessa mãe e do bebê da maternidade até sua residência em segurança. Além da atenção materna temos a atenção à primeira infância”, declarou.

Segundo o diretor geral da Evangelina Rosa, Francisco Macedo esse é um serviço muito importante para a paciente e deve ser implantado em breve. “Já temos muitas ações no estado, voltadas para as parturientes e recém-nascidos, esse será mais um serviço que esta sendo implantado para beneficiar as mamães e seus filhos”, destacou.