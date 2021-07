Maternidade Dona Evangelina Rosa prorroga inscrições do processo seletivo

A Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER), através da Diretoria de Ensino e Pesquisa, prorrogou as inscrições do processo seletivo para estágio extracurricular de medicina, na área de obstetrícia para contratação de acadêmicos bolsistas. O processo terá validade de seis meses e poderá ser prorrogado por mais seis meses.

As inscrições serão realizadas de forma presencial, no período de 09 a 29, nos turnos manhã e tarde. O acadêmico que deseja concorrer à bolsa deve procurar os setores de Ensino e Pesquisa, ou o Núcleo de Educação Permanente e Práticas de Saúde (NEPPS).

No ato da inscrição o candidato deverá preencher ficha de inscrição, apresentar documento oficial com foto, documento que comprove que está regulamente matriculado no curso de medicina, ter concluído a disciplina de obstetrícia apresentando histórico escolar ou declaração expedida pela Instituição de Ensino Superior (IES), apresentar o índice de rendimento acadêmico (IRA), Curriculum Lattes e apresentar comprovante de pagamento da inscrição.

Os candidatos serão selecionados por ordem de classificação na avaliação curricular, o total de pontos da avaliação curricular corresponderá ao máximo de 100% da nota final.

A homologação e divulgação dos resultados para os primeiros 100 (cem) classificados, está prevista para o dia 07 de julho, com divulgação no site da maternidade: http://www.mder.pi.gov.br/. Para interposição de recursos, o candidato deve preencher ficha e encaminhar para o e-mail [email protected] nos dias 08 e 09 de julho. Os resultados dos recursos serão divulgados no site oficial da maternidade: http://www.mder.pi.qov.br no dia 13 de julho.

