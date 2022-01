Maternidade do Satélite alaga e hospital interrompe atendimento para retirada da água

O Hospital e Maternidade do Satélite sofreu alagamento após entupimento de bueiro. Nesta sexta-feira (31), pacientes tiveram seus atendimentos interrompidos devido ao problema.



(Foto: Reprodução/whatsapp)

Segundo a diretoria do Hospital, este não é um problema novo e que ocorre, principalmente, devido a sua localização. Em nota, a direção da unidade informa que já tomou as providências em relação ao desentupimento do bueiro que ocasionou o alagamento.



A Secretaria de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) leste ficou responsável por executar o trabalho e, após a retirada da água, os atendimentos seguem normalmente.



Confira a nota na íntegra:

A diretoria do Hospital do Satélite já tomou as providências quanto ao desentupimento do bueiro que ocasionou o alagamento. A Direção da unidade entrou em contato com a SAAD leste e que irá executar o trabalho. A direção informa ainda que esse é um problema antigo da maternidade por conta da sua localização. E que mesmo com o alagamento o atendimento foi interrompido temporariamente até a retirada da água.Os atendimentos seguem normalmente.



