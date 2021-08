Markim Costa recebe convite de Evandro Hidd para ingressar no PDT

O vereador Markim Costa (sem partido) recebeu convite do presidente municipal do PDT, vereador Evandro Hidd, para integrar a sigla na capital. Markim foi eleito vereador pelo Democratas e, após a saída do partido, tem recebido convites das siglas MDB, PP e PSD.



Markim explica que está esperando a resolução do que chamou de “regras do jogo” para então decidir qual sigla irá compor. “Estamos aguardando a votação em relação do ‘distritão’ para definir em qual partido ingressar. Desde a minha saída do Democratas, estamos avaliando a proposta de vários partidos. Entre eles, os que tem representação estadual e federal. Essa é uma maneira de trazermos mais recursos para Teresina e melhorar a vida das pessoas”, ressalta o vereador.





Foto: Divulgação/ Assessoria

Para Evandro Hidd o convite, além de refirmar a confiança no trabalho do vereador Markim, também é uma forma de ampliar o número de parlamentares do partido na Câmara Municipal.

“O convite já foi feito há muito. Nós já tínhamos convidado o Markim para trazê-lo para o nosso partido muito antes das eleições do ano passado. Infelizmente, não foi o caminho que ele seguiu. Agora, com todas essas mudanças, a gente está de portas abertas novamente para ele ingressar no nosso partido e formar junto com os outros vereadores a maior bancada na Câmara Municipal de Teresina. Ingressando no PDT, ele vai somar para fazermos um ótimo trabalho pelo nosso povo de Teresina”, diz o presidente municipal do PDT.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!