Marchinhas e frevo marcam concentração do bloco Pinto da Morada

Milhares de foliões ocuparam a Praça do bairro Morada do Sol no final da tarde deste domingo (23) para participar da concentração do bloco Pinto da Morada. Animados por marchinhas de carnaval e pelo frevo, ritmo tradicional de Pernambuco, estado de origem dos organizadores.

Os foliões se reuniram na praça do bairro Morada do Sol, ao som de marchinhas e frevos(Foto:Assis Fernandes/O Dia)

Os foliões vestiram a fantasia e caíram na festa, que também foi animada por bandas que tocaram grandes sucessos do repertório carnavalesco.

O advogado Carlos Oliveira levou a família para participar do Pinto da Morada pela primeira vez e diz que ficou impressionado com a estrutura. “É um bloco que não deixa a desejar para nenhum outro do país. Estrutura, segurança, conforto e acima de tudo a diversão”, contou.

Morador da região, Davi Izeque resolveu levar Stalone, seu cachorro de estimação, para o Pinto da Morada. O animal foi uma atração à parte entre os foliões que participaram do bloco. “Toda vez eu trago ele para passear na praça. Como é um evento festivo é um motivo a mais para isso”, explicou.

Davi resolveu levar o cachorro Stalone para participar da folia no Pinto da Morada (Foto:Assis Fernandes/O Dia)

Com espaços reservados para o público infantil, o Pinto da Morada também foi marcado pela grande quantidade de crianças que acompanharam os pais na folia. Durante a concentração os pequenos demonstravam animação e dançavam ao sonho das marchinhas.

Em seu quarto ano de existência, o Pinto da Morada já está consolidado na programação de carnaval da capital. A avaliação é do presidente do bloco, Alexandre Sá.

“É um bloco que foi abraçado pelo bairro e pela cidade de Teresina. Hoje, cada bairro tem o seu bloco e a tendência é que o teresinense não viaje mais no carnaval e curta aqui mesmo na cidade”, avaliou.









Natanael Souza