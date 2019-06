Marcha para Jesus espera reunir 300 mil pessoas em Teresina

Acontece nesta quinta-feira (20), a partir das 15h, a Marcha para Jesus 2019 em Teresina. Nesta edição, a multidão de fiéis que irá acompanhar o evento deve se reunir no balão do são Cristóvão e seguir em caminhada até a concentração no cruzamento das avenidas Coelho de Resende e Frei Serafim, no Centro de Teresina. Segundo a organização do evento, a expectativa é que 300 mil pessoas participem da marcha neste ano.

Com tema "Cidade Livre", o evento é organizado pela aliança de pastores de Teresina (com participação de outras denominações neopentecostais) e terá a participação do DJ PV, um produtor musical e compositor brasileiro, notável por seus trabalhos no segmento da música cristã contemporânea.

A Marcha para Jesus é um evento que já faz parte do calendário de Teresina e traz à ruas fiéis de igrejas evangélicas, que marcham atrás de trios elétricos.

Com participação de vários municípios do Piauí, vários fiéis reúnem-se em caravanas de diversos lugares para participar do evento.A marcha também acontece simultaneamente na maioria das capitais brasileiras, levando milhares de pessoas às ruas.

Nathalia Amaral