Mara Pavanelli é a grande atração deste sábado no Festival O Dia Junino

A arena do I Festival O Dia Junino vai tremer neste sábado (22). A animação do arraiá no Theresina Hall fica por conta da cantora Mara Pavanelli, Pegadões do Forró e Leme Alves & Forró da Cumadi. Para a festa é aguardado um público de 5 mil pessoas.



Mara Pavanelli iniciou sua carreira ainda na infância através de shows de calouros em sua cidade de Mirandiba (PE). A cantora participou de várias bandas de forró, até que sua carreira profissional deslanchou e Mara começou a subir nos palcos com a banda Cacau com Mel, onde passou três anos à frente dos grupos.

Ainda na adolescência, foi convidada para se juntar à Banda Forrozão Tropicália, que até os dias atuais leva o público à nostalgia. Pavanelly passou ainda pela banda Garota Safada por dois anos e se destacou com os hits “Quem perde é você”, “Eu largo tudo”, “Pode parar” junto com a banda Furacão do Forró, até iniciar a carreira solo em junho de 2014.

Forró de Mara Pavanelly invade Festival O DIA Junino. (Foto: Divulgação)



Sandy Swamy