Manutenção em estação deixa bairros de Teresina sem água

Moradores dos bairros Satélite, Saci, Cristo Rei, Dirceu Arcoverde e algumas regiões do Centro de Teresina foram pegos se surpresa com a interrupção no fornecimento de água nesta quarta-feira (25). A falta de água se deu por conta de um trabalho de manutenção que precisou ser feito na Estação de Tratamento Sul (ETA Sul), pela Águas de Teresina.



Por meio de nota, a empresa informou que a interrupção no abastecimento não foi comunicada com antecedência, porque se tratou de uma medida de caráter de emergência no sistema eletromecânico da estação.

A previsão era que o fornecimento começasse a ser regularizado já na madrugada de hoje e que até o final desta quinta, os bairros afetados voltem a ter água normalmente em suas torneiras.

Maria Clara Estrêla