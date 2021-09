Manifestantes pró Bolsonaro vão às ruas de Teresina em apoio ao governo

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram às ruas da capital Teresina em prol do governo, neste 7 de setembro. O ato faz parte de uma programação de manifestações em comemoração à Independência do Brasil. Em carreata, os apoiadores que estavam concentrados em um posto na Avenida Zequinha Freire, zona Leste, seguiram pelas Avenidas João XXIII e Raul Lopes até o 25º Batalhão. Os apoiadores pedem intervenção militar e são contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Um dos organizadores da manifestação, presidente do Diretório Estadual do Partido Patriotas, Major Diego, ressaltou que ação é um ato de amor pela liberdade do povo, que hoje volta às ruas, à convite do presidente, para dizer que quer paz e democracia.

“Estamos aqui em nome das muitas restrições que estamos vendo acontecer, censuras e atos que tem afrontado muitas vezes a constituição por parte de pessoas que deviam conservá-la, e isso motiva o povo a ir para as ruas. Os patriotas do brasil se levantam para dizer que não aceitam subjugarem o país”, disse o Major.

Fotos: Jailson Soares Manifestantes, muitos deles sem máscara, se aglomeram com cartazes escritos “Supremo é o povo”, “Os brasileiros dizem não ao comunismo” e “Não venderemos nossa liberdade a tiranos”. Muitas carregavam bandeiras do Brasil. Em resposta aos comentários de manifestações contra o presidente, Major Diego afirma que as críticas serão respondidas com a verdade. “Bolsonaro sempre trabalhou com a verdade. Não restringiu o direito de ir e vir e nem de se manifestarem. O povo vai vencer e nós não vamos baixar a cabeça”, pontou. Manifestações Outras 12 cidades do Piauí também tiveram manifestações em prol do governo Bolsonaro. Os atos aconteceram nas cidades de Parnaíba, Picos, Floriano, Campo Maior, Trevo da Transcerrado, Pedro II, Matias Olímpio, Piracuruca, Altos, Piripiri e Regeneração. Leia mais: Protestos pró e contra o governo marcam o 7 de Setembro em todo o Brasil

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!