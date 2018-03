Manhã começa com trânsito lento na João XXIII por conta de obra

Quem precisar passar pela Avenida João XXII no sentido leste-centro durante a manhã desta segunda-feira (12) encontrará trânsito lento. Isto porque uma obra no sistema de esgotamento está tomando uma pista inteira da via na altura da Defensoria Pública, próximo à cabeceira da Ponte JK. A Águas de Teresina está substituindo um coletor de esgoto que estava desativado, deixando apenas duas pistas livres para o trânsito de veículos.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

No entanto, os carros, ônibus e motos só conseguem circular normalmente pela pista do meio, porque a via da esquerda – no sentido de quem vai entrar na ponte – é corredor exclusivo do transporte público e passa por dentro do terminal de integração construído na cabeceira da Ponte JK.

O fluxo de veículos, que já é intenso durante as primeiras horas da manhã, forma um congestionamento na João XXIII e a situação fica ainda mais caótica por conta do cruzamento com a Nossa Senhora de Fátima. A previsão é que por toda a manhã, o trânsito fique lento no local, e que nos horários de pico, se forme congestionamento na entrada da ponte.



Foto: Assis Fernandes/O Dia



A Água de Teresina informou que a obra deveria ter sido concluída ontem (11), no entanto próximo à rede de esgoto foi encontrada uma rede de telefonia, o que demandou mais cuidado quando do processo de escavação e culminou no atraso. A conclusão do trabalho está prevista para as 15 horas de hoje.

Maria Clara Estrêla