Mal súbito: HUT registra 143 casos durante semana de Natal em Teresina

O Hospital de Urgência de Teresina (HUT) registrou 143 casos de mal súbito durante a semana de Natal, segundo balanço divulgado pela unidade nesta segunda-feira (27). Durante o feriado, o hospital também contabilizou acidentes de trânsito envolvendo motocicletas – o que representou 17% dos casos no pronto atendimento.

Foto: Divulgação/HUT

Ainda segundo o hospital, nas entradas realizadas a partir da quarta-feira (27) ao domingo (26), foram efetuados 729 atendimentos, sendo que 263 pacientes foram considerados casos graves representando 36% das entradas. A unidade de saúde realizou 143 procedimentos cirúrgicos, das quais 52% dessas cirurgias foram urgências.

Outros casos registrados na unidade de saúde foram corpo estranho no olho, dores abdominais e nos membros inferiores e agressões físicas com – 41 de entradas no período.

O diretor do HUT, Fábio Marcos, ressalta que será reforçado os serviços de urgência e emergência no período da virada do ano. “Acidentes de trânsito e lesões causadas por arma de fogo e arma branca tendem a lidera os atendimentos”, diz o diretor.

Teresina lidera os atendimentos com 504 entradas, seguido por outras cidades do interior do Piauí e Maranhão com 225 usuários.

