Mal súbito: exageros nas festas de fim de ano podem aumentar casos

Na última semana, o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) registrou 143 casos de mal súbito, segundo balanço divulgado nesta segunda (27). Por conta das festas de fim de ano, muitas pessoas exageram nas bebidas alcoólicas e na alimentação, o que pode ser um dos motivos do alto número de casos de mal súbito nos últimos dias.

É o que explica o médico cardiologista Jônatas Melo. De acordo com ele, o mal súbito caracteriza-se por uma situação em que o paciente inicia quadro de mal estar de forma repentina e pode evoluir para situações de risco à vida dentro de algumas horas.



Na última semana, o HUT registrou 143 casos de mal súbito. (Foto: Divulgação/Sesapi)



“O período de festas pode ter relação com o aumento da incidência pelo fato de algumas pessoas relaxarem com os cuidados à saúde, particularmente os que possuem doenças crônicas. O exagero no uso de bebidas alcoólicas e tabagismo, o descontrole alimentar e o sono de pior qualidade podem ser o gatilho para o desenvolvimento do mal súbito”, destaca.



Em alguns casos, o mal súbito pode evoluir até mesmo para uma morte súbita. Dentre as causas, as mais comuns estão relacionadas ao coração, particularmente o infarto agudo do miocárdio. “Outras doenças cardíacas podem levar à morte súbita, como as arritmias. Doenças neurológicas, como o acidente vascular cerebral, e as doenças da aorta (como os aneurismas e dissecções) também estão entre as causas”, comenta Jônatas Melo.



“Vacinação contra a Covid-19 não tem relação com mal súbito”, afirma Jônatas Melo.

Nas redes sociais, muitos internautas têm especulado que o aumento de casos de mal súbito pode estar relacionado com a vacinação contra a Covid-19. Entretanto, o médico cardiologista Jônatas Melo nega que ambas as coisas tenham relação.



Não há relação entre a vacinação contra a Covid-19 e os casos de mal súbito. (Foto: Arquivo O Dia)

“Não possuímos nenhuma evidência de que a vacinação contra covid-19 possa aumentar a incidência de mau súbito e, portanto, deve ser estimulada e administrada de acordo com as orientações do ministério da saúde e outras autoridades sanitárias”, afirma.



Como identificar os sintomas de mal súbito

Segundo Jônatas Melo, qualquer sinal de mal estar associado a dor no peito, dor na região dorsal ou região gástrica, acompanhada de coração acelerado, náuseas, vômitos, palidez e sudorese deve ser alerta para o paciente buscar ajuda do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ou procurar o pronto atendimento dos hospitais ou das UPAs.



O médico acrescenta que também se deve procurar ajuda caso haja perda de consciência. “Perda súbita de força ou formigamento em algum dos membros, ou ainda dificuldade de fala, deve fazer o paciente procurar ajuda imediata”, enfatiza.

