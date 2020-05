Casos de Covid-19 aumenta 2.453% em Teresina durante um mês

O avanço do novo coronavírus em Teresina é percebido quando os números do início de abril são comparados com o início de maio. Em 03 de abril, a capital tinha 19 casos confirmados da doença. Um mês depois, em 03 de maio, a cidade já registrava 485 casos. O crescimento foi de 2.453% em um mês. As mortes, por sua vez, saltaram no mesmo período de 02 para 14, um crescimento de 600%.



A diretora de Atenção Especializadas da Fundação Municipal de Saúde, Jesus Mousinho, alerta que o avanço da doença aponta para a necessidade do isolamento social. “Estamos diante de um momento muito sério. Os casos aumentaram de forma muito expressiva. Não podemos relaxar, nem achar que estamos em segurança. Não estamos. Precisamos evitar a contaminação, o contágio. A melhor maneira de fazer isso é ficar em casa, lavar frequentemente as mãos com água e sabão e só sair quando for estritamente necessário, usando máscaras”, disse.

Uma pesquisa de investigação sorológica com teste para Covid-19 realizada pela Prefeitura de Teresina revelou que 7.690 pessoas estão infectadas pelo novo coronavírus na cidade. Os dados mostram que para cada pessoa infectada na cidade existem outras 62 não notificadas.

Os números assustam quando comparados com os dados oficiais divulgados pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) diariamente através de boletins. Na última atualização, Teresina registrava 485 pacientes confirmados com Covid-19. Mesmo com o aumento de 190% dos casos em uma semana, os números ficam distantes dos revelados pelo estudo.

A pesquisa foi realizada em duas etapas. A primeira, entre os dias 16 e 19 de abril; e a segunda, entre os dias 24 a 26. O material foi colhido em visitas residenciais com 15 equipes com pesquisadores e técnicos da Fundação Municipal de Saúde. A margem de confiança é de 95% e a margem de erro considerando a amostra das duas pesquisas é de 2,31% para mais ou para menos.

O levantamento apontou ainda que 38% dos casos estão registrados zona Leste da cidade. A zona Sudeste aparece logo em seguida com 23% dos casos positivados. A zona Sul vem com 23% e a zona Norte com 15%.

