Mais de 65% dos teresinenses estão adotando o isolamento social, aponta estudo

A Prefeitura de Teresina informou nesta segunda-feira (06) que aumentou o percentual de teresinenses que estão cumprindo as recomendações das autoridades em saúde para conter a transmissão do novo coronavírus. O índice de isolamento social na Capital chegou a 66% no domingo (05).



A meta dos órgãos municipais é de que o percentual chegue a 73% da população. De acordo com a prefeitura, em comparação com o domingo anterior, dia 29 de março, o índice de teresinenses aumentou em 3%.

Como as pessoas são monitorados?

Conforme a prefeitura, os percentuais são monitorados através de um sistema de georeferenciamento da startup recifense InLoco. O aplicativo avalia os índices através de uma identificação de quando as pessoas de uma determinada região se afastam mais de 450 metros de suas residências.

O presidente da Empresa de Processamento de Dados da Prefeitura (Prodater), Eduardo Aguiar, explicou que o sistema identifica a quantidade de tempo que o cidadão passa em um determinado local para descobrir se ali é sua residência. Em caso de descumprimento do isolamento, Eduardo garante que as pessoas são alertadas pelo sistema por meio de uma mensagem pelo celular.

“Para monitorar o cumprimento das recomendações, o sistema identifica a quantidade de tempo que o cidadão passa em um local para detectar se aquela é a sua residência, com o tempo mínimo deve ser de sete horas de permanência”, explicou.

Atualmente, na capital 20 confirmados, 168 suspeitos, 332 descartados e 520 casos notificados. A doença já provocou dois óbitos.

Como denunciar estabelecimentos que funcionam de forma irregular?

A população pode denunciar os estabelecimentos que estejam burlando as recomendações através dos números 153, (86) 3215-9317 e pelo whatsapp (86) 99438-0254.

Adriana MagalhãesJorge Machado