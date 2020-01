Mais de 300 crianças vítimas de acidente de trânsito foram atendidas no HUT

O Hospital de Urgência de Teresina (HUT), gerido pela Fundação Municipal de Saúde, realizou, em 2019, 322 atendimentos de crianças de 0 a 14 anos, vítimas de acidentes com motocicleta. Em 2018, foram 346 atendimentos, também crianças na mesma faixa etária, o que representa uma queda de 7%, se comparado com o mesmo período do ano passado.

Dr. Antônio Lopes, médico pediatra e gerente da Clínica Pediátrica do HUT, disse que nesses tipos de acidentes as crianças são as mais prejudicadas, pois são as mais indefesas. “Transportar crianças em motocicletas é assumir um risco muito grande. É preciso que pais e responsáveis tenham consciência do perigo. É muito comum recebermos crianças de colo com fraturas de braço e perna em decorrência de uma queda de moto. Temos também muitos casos de traumatismos cranianos em crianças por conta de acidentes de trânsito. Esse tipo de lesão é bastante grave e pode, na maioria dos casos, deixar sequelas permanentes”, ressalta.

Para atender essa demanda, o HUT disponibiliza à população um atendimento de urgência pediátrica 24 horas por dia, todos os dias da semana. São mantidos no plantão dois médicos pediatras, um cirurgião pediatra e neuropediatra diarista. O diretor geral do HUT, Dr. Rodrigo Martins, explica a importância de se manter uma equipe especializada no atendimento de urgência e emergência nessa área.

“Somos o maior hospital de urgência e emergência do Piauí e oferecemos um atendimento de média e alta complexidade, principalmente, na área do trauma. O atendimento às crianças vítimas de trauma é um serviço especializado com os melhores profissionais do mercado. Por conta da nossa importância na rede de saúde do Estado, estamos sempre preocupados em oferecer o que existe de melhor para nossa população”, afirmou o diretor.

Hospital de Urgência de Teresina (Foto: Assis Fernandes / Arquivo O Dia)

Para o atendimento de casos mais graves, o HUT dispõe ainda de uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica com 10 leitos. As crianças são avaliadas por uma equipe multidisciplinar e, de acordo com a necessidade, elas são encaminhadas para a UTI. “Na UTI essas crianças recebem um atendimento com uma rotina bastante rigorosa. São casos muito delicados que necessitam de uma assistência continuada. Dependendo da gravidade, o tratamento pode durar meses. Essa rotina de hospital acaba mexendo com toda família, pois os pais ou responsáveis ficam bastante apreensivos com relação a saúde de suas crianças”, explicou Dr. Lopes.

Em 2019, o HUT realizou 7.614 atendimentos e 1.882 procedimentos cirúrgicos em crianças entre 0 e 14 anos. Com relação ao atendimento geral foram 57.567 atendimentos e 13.610 cirurgias.

Da Redação