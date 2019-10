Mais de 30 entidades ofertam grátis tratamento a dependentes químicos no PI

Os dependentes químicos do Piauí podem encontrar ajuda terapêutica gratuita em 31 entidades parceiras da Coordenadoria de Enfrentamentos às Drogas (Cendrogas), órgão do Governo do Estado que tem por missão prevenir e implantar políticas públicas de enfrentamento às drogas.



Coordenador do Cendrogas, Sâmio Falcão, fala das políticas de enfrentamento às drogas no Piauí. Foto: Elias Fontenele

Segundo o coordenador da Cendrogas, Sâmio Falcão, os dependentes químicos que procuram a entidade são ouvidos por profissionais e, em seguida, encaminhados às comunidades terapêuticas que atuam de forma voluntária.

“As pessoas que procuram a Cendrogas são recebidas por assistentes sociais e psicólogos, que fazem o trabalho de escuta para saber qual o tipo de dependência química e direcionar, após os exames, para uma comunidade terapêutica”, explica.

Ainda de acordo com coordenador, as casas de recuperação credenciadas atendem adultos e jovens em diversos municípios do Estado. “Temos comunidades que atendem gratuitamente em Demerval Lobão, Nova Teresina, Campo Maior, Piripiri, Parnaíba, Luís Correia, São Raimundo Nonato, São João do Piauí, dentre outros municípios. Vale ressaltar que as casas atendem homens, mulheres e jovens que cometeram pequenos delitos em função do vício”, disse.

Sâmio Falcão explica que tratamentos aos dependentes são solicitados por eles. Foto: Elias Fontenele

O tratamento nas comunidades terapêuticas é feito em pacientes que procuram espontaneamente por recuperação. Dependo da casa, o acolhimento pode durar de 6 meses a 1 ano. Ao todo, o Piauí disponibiliza 700 vagas custeadas pela Cendrogas. A entidade afirma ainda que não trabalha com a desintoxicação dos pacientes e, que esse procedimento, é feito pelo Sistema de Saúde.



Cendrogas

Em 2018, mais de 25 mil pessoas foram beneficiadas com ações da Cendrogas. Entre as casas de recuperação estão: Fazenda da Paz, Fundação Casa, Comunidade Shalom, Comunidade Terapêutica Pe. Pio, dentre outras. A Coordenadoria Estadual de Enfrentamento às Drogas (Cendrogas) fica localizada na Rua Antonino Freire, 1473, 6º andar, no Centro de Teresina.

Virgiane PassosJorge Machado, do Jornal O Dia