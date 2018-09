Mais de 12 mil famílias podem ficar sem o Bolsa Família em Teresina

Mais de 12 mil famílias podem ter os benefícios do Programa Bolsa Família bloqueados ou suspensos por conta da falta de cumprimento das condicionalidades previstas na área da saúde. Os números foram divulgados pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) e mostram que, das 47 mil famílias que estão cadastradas para receber o benefício, 12.353 deixaram de cumprir as exigências do programa no primeiro semestre.

De acordo com a secretaria, caso não procurem as Unidades Básicas de Saúde (UBS), as famílias beneficiárias podem ficar sem receber os repasses. “É importante que as famílias se atentem para os prazos, para que mantenham o recebimento do benefício. Reforçamos que devem procurar as Unidades Básica de Saúde o quanto antes”, alerta Jovina Sérvulo, coordenadora das condicionalidades do Bolsa Família.

Segundo a coordenadora, para garantir o recebimento do benefício social, todas as famílias assumem o compromisso de realizar acompanhamentos de saúde, como avaliação do calendário de vacinação, serviços de pré-natal e saúde do bebê. É necessário que o beneficiário procure o Agente Comunitário de Saúde ou UBS de sua região.

Devem comparecer as crianças menores de 7 anos, mulheres de 14 a 44 anos e também as gestantes ou nutrizes. Estes devem levar o cartão do Bolsa Família, a Caderneta de Vacinação das crianças e, caso haja, das gestantes. "Essa atitude evita prejuízos às famílias que tanto precisam do programa”, reforça Samuel Silveira, secretário da Semcaspi.

