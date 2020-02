Mais de 10 mil pessoas curtem o carnaval do Eldorado Park

Em Teresina para quem gosta de curtir um carnaval diferente, com música e piscina tem a opção Eldorado Park. Este ano foram quatro dia de festa e cerca de 10 mil pessoas passaram pelo clube. Edimirton Falcão e Erica Carvalho, participaram dos 4 dias de matinê e aproveitaram para se fantasiar.

Edimirton Falcão e Erica Carvalho, fantasiados de padre e freira. Foto: Assis Fernandes



" Este ano escolhemos vir de freira e padre por que é diferente. E há 15 anos a gente vem fantasiado para o Eldorado", diz Erica Carvalho.





Marcia Andreia e a família. Foto: Assis Fernandes

Já a Marcia Andreia, participa pela segunda vez da matinê, este ano ela trouxe toda a família, " o carnaval daqui é muito bem falado, eu estou gostando, tem muita gente bonita e musica boa".

O pequeno Emonoel Vieira, tem 6 anos e estava no grupo da Marcia Andreia, está é a primeira vez que ele vem ao Eldorado e fantasiado. " Eu estou gostando, vim de vampiro e daqui a pouco vou para a piscina".





Alan Cesar Vasconcelos do marketing. Foto: Assis Fernandes

Para Alan Cesar Vasconcelos do marketing, as matinês foram um sucesso, pois o clube é para toda família. "A folia contou ainda com bonecos de Olinda, marchinhas, decoração temática guardas e seguranças", conclui.

Sandy Swamy