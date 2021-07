Maestro da Orquestra Sanfônica recebe homenagem de aluno em Teresina

O professor e maestro Ivan Silva, da Orquestra Sanfônica de Teresina, foi surpreendido recentemente pelo seu aluno Inácio Botêlho com uma canção instrumental composta em sua homenagem.

Em um vídeo, o jovem, que também é membro da orquestra, explica que o maestro teve uma grande importância na sua carreira musical.

Inácio Botêlho é aluno de Acordeon desde 2015 e atualmente já é considerado um dos maiores instrumentistas do Piauí. Músico, professor de Acordeon e compositor, o jovem de 17 anos já acumula concertos em Festivais, premiações e parcerias com grandes nomes da música piauiense.

“Forró pro Ivan – É uma música que compus para esse maestro que tanto engrandece nossa cultura, ele foi meu primeiro professor de Acordeon, é um ser iluminado e tem muita responsabilidade acerca do músico que me tornei. Fiz em sua homenagem e essa música traz muito significado pra mim”, relata Inácio Botêlho.

O maestro Ivan Silva conta que ficou surpreso com a homenagem e que , como integrante mais jovem da Orquestra Sanfônica de Teresina, Inácio vem se destacando por seu talento e sua sede inesgotável pelos estudos.

“Inácio é um músico incrível e isso sempre ficou muito claro desde o primeiro contato que tive com ele. Receber esta homenagem me deixa profundamente emocionado, pois me sinto lisonjeado pelo reconhecimento”, afirma Ivan Silva.

As aulas de Acordeon e diversos outros instrumentos acontecem no palácio da música, de forma gratuita.

