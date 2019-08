Mães participam de

Dezenas de mãe fazem um “mamaço” nesta quarta-feira (28), na Ponte Estaiada, na zona Leste de Teresina. A iniciativa faz parte do encerramento das atividades em comemoração ao mês de amamentação, o agosto dourado.

O principal objetivo da ação é incentivar e conscientizar sobre a importância da amamentação tanto para as mulheres, quanto para os bebês. Ao logo deste mês, diversas ações foram realizadas simultaneamente no Piauí, voltadas ao aleitamento materno, como explica a coordenadora do Banco de Leite da Maternidade Dona Evangelina Rosa, Vanessa Paz.

“Fizemos ações simultâneas em todo o Estado. De Teresina a Parnaíba todas as atividades pró-aleitamento foram feitas no mês de agosto. Estamos convocando todas as mães e parceiros que participaram dessas ações para um mamaço, que vai ser um momento para chamar atenção da sociedade”, disse.

Carol Araújo amamento a filha. Foto: Arquivo Pessoal







Ainda segundo a coordenadora, a ação promove uma rede de apoio à mulher, já que muitas delas se sentem constrangidas ao amamentar em público os seus filhos. “Se a mulher não tiver uma rede de apoio dando suporte, ela não consegue estabelecer a amamentação. As mulheres se surpreendem sendo constrangidas no seu direito de amamentar, então a ação é uma forma de a gente mostrar para sociedade que isso é um ato livre e que ela pode fazer em qualquer lugar”, concluiu.

Uma concentração está prevista para acontecer em frente ao Edifício Euro Businesse, às 17h, que seguirá pela Avenida Raul Lopes com destino a Ponte Estaiada. A ação vai contar ainda, com uma programação especial para mães, pais, crianças e simpatizantes que apoiam a causa.

A campanha é também mundialmente lembrada na Semana Mundial de Aleitamento Materno. No Piauí, assim como em todo o país, as ações devem permanecer até o final do ano.

Viviane MenegazzoJorge Machado