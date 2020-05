Mãe e filha recebem alta hospitalar após serem curadas da Covid-19 em Teresina

Após seis dias internadas no Hospital do Monte Castelo, na Zona Sul de Teresina, Antônia Rosimeire Moura, de 49 anos, e sua mãe Isabel Moura, de 78 anos, receberam alta hospitalar nesta segunda-feira (11) após serem curadas do novo coronavírus. Uma única saída de casa foi o suficiente para que Antônia fosse infectada e, dias depois, fosse à vez de Isabel contrair a doença. Elas comemoraram a vitória sobre a Covid-19.



Foto: Ascom.

Mãe e filha procuraram atendimento no Hospital da Primavera com sintomas gripais com a suspeita de Covid-19 e, após o diagnostico do vírus, foram transferidas para o Hospital do Monte Castelo para o início de tratamento.

“Durante a internação, a gente confirmou o diagnóstico das duas, então demos início ao protocolo de tratamento do hospital e as duas tiveram êxito”, disse a médica Giovana Paulo.

Antônia Moura falou da emoção em vencer o coronavírus junto com sua mãe. “Eu fico emocionada, sabendo que é uma doença grave, mas que estamos nos recuperando. Agora estou preocupada com meus dois filhos, que são menores de idade e estão sendo acompanhados em casa”, disse.

Agora, mãe e filha darão continuidade ao tratamento em casa, seguindo com o isolamento social por 14 dias. A infectologista Maria Dolores, do Hospital do Monte Castelo, esclareceu que pessoas podem se contaminar com vírus através de pessoas que têm a Covid-19.

“A doença pode ser transmitida de pessoa para pessoa por meio de pequenas gotículas do nariz ou da boca que se espalham quando uma pessoa com Covid-19 tosse ou espirra. O indicado é que a pessoa diagnosticada fique em isolamento por 14 dias. O paciente, em um cômodo à parte da casa; se possível, com banheiro exclusivo para ele, e utensílios pessoais também exclusivos”, conta.

Após a experiência, Antônia Moura afirmou que acredita mais ainda na força do isolamento social como forma de prevenção à doença. Ela disse que estava cumprindo as regras e saía apenas para casos de urgência, mas que acredita que contraiu o vírus na única vez que teve que sair de casa.

“As pessoas não acreditam, só acreditam quando passam por isso. Então o que eu digo para todas as pessoas é que elas tenham cuidado, mantenham o isolamento, e mantenham os cuidados. Eu tive sorte que ainda estava tendo vaga (na rede de saúde), e também agradeço muito”, relatou.

No domingo (10), a Secretaria Estadual de Saúde do Piauí (Sesapi) apontou que Teresina tem 786 casos confirmados do novo coronavírus e 22 mortes.

PortalODia.com com informações da PMT