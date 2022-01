Lojistas do centro de Teresina pedem mudança no horário do metrô

Nesta quarta-feira (19), o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI), Tertulino Passos, se reuniu com a Diretora-Presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Público (CMTP), Josiene Campelo, para tratar dos horários do metrô de Teresina.

Tertulino Passos explica que a principal demanda discutida na reunião diz respeito dos horários do metrô, em especial no final da tarde, na Estação do Shopping da Cidade. Muitas lojas fecham 17h e o metrô passa às 17h10. Segundo o Sindicato, muitos acidentes e atropelos têm acontecido por conta do curto espaço de tempo para que os funcionários cheguem a tempo de pegar as catracas abertas.

Foto:Divulgação

"Nossa solicitação é para que se pense numa medida alternativa, que possa atender às demandas desses comerciários, como por exemplo uma tolerância de 15 a 20 minutos de espera para o fechamento das cancelas/portões da estação do Shopping da Cidade para que os trabalhadores possam se deslocar com mais tranquilidade e consigam pegar o metrô no horário mais próximo da sua saída do trabalho, permitindo assim que não cheguem tão tarde em casa˜, ressalta Tertulino Passos.

