Lojistas aguardam aumento na venda de TVs com proximidade da Copa do Mundo

Com a proximidade do início dos jogos da Copa do Mundo 2018 e o encerramento do sinal de transmissão analógico de TV, os lojistas de Teresina esperam que a procura por novos televisores movimentem o comércio da cidade. De acordo com Sindicato dos dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas), se comparadas com as realizadas durante a última edição da competição, as vendas são inferiores.

Segundo as considerações de Tertuliano Passos, presidente do Sindilojas/PI, as vendas estão abaixo do aguardado para o período, considerando a última Copa do Mundo realizada no Brasil em 2014. A expectativa é que comércio aqueça com a aproximação da cerimônia de abertura da competição.



Promoções poderão aumentar o entusiasmo do consumidor (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



“Por enquanto não cresceu não, a procura está pequena ainda. Tem vendido, mas não representa um crescimento significativo. Para o período as vendas estão abaixo do esperado, em outros anos de copa do mundo no mesmo período as vendas estavam melhor”, comentou Tertulino.

No entanto, alguns lojistas já percebem um maior fluxo nas vendas de televisores na capital do estado. Gerente de uma loja de eletrônicos no centro da capital, Rodrigo Oliveira viu crescer o movimento no estabelecimento e consequentemente as vendas dos aparelhos televisores, principalmente após a loja apostar em estratégias para atrair novos compradores.

“As vendas estão consideravelmente bem maiores. A população está querendo televisões de mais qualidades, de 32, 40 e até mesmo de 50 polegadas, já com a tecnologia 4k inclusive. A loja está com a promoção, onde o cliente traz a TV usada, funcionando e sem defeito, e recebe um bô- nus para ser abatido no valor do novo aparelho”, comentou Rodrigo.



Foto: Assis Fernandes/O Dia



Outro fator que poderia alavancar as vendas é o cancelamento do sinal analogico de transmissão de TV. Como os novos aparelhos já possuem conversor integrado, era esperado que os consumidores optassem pela compra de novos televisores, mas a expectativa não se concretizou.

De acordo com Tertuliano, os consumidores estão optando mais pela compra de aparelhos conversores do sinal de TV. Além disso, o presidente do Sindilojas acredita que os consumidores estão receosos quanto a novos gastos. “Acho que ainda tem muita desconfiança na economia, as pessoas não querer assumir uma dívida sem saber se vai ter dinheiro para assumir as prestações no futuro”, afirmou Tertulino.

“As pessoas estão comprando o conversor, elas não estão muito à vontade para gastar recursos comprando um televisor novo”, assinala Tertuliano Passos.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia