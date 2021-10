Lojas se antecipam e iniciam vendas de artigos natalinos

Acreditando que as vendas deste ano serão melhores do que em 2020, muitos comerciantes de Teresina já estão apostando nos artigos natalinos para atrair os consumidores. Em alguns estabelecimentos do Centro da cidade, árvores de Natal, guirlandas e bolas com as cores clássicas da época (verde, vermelho e dourado) chamam atenção de quem passa, atraindo olhares e promovendo aquela sensação que só o Natal proporciona.



Foi o que aconteceu com a aposentada Rosimeire de Nazaré, de 70 anos, que aproveitou sua ida ao Centro de Teresina para olhar alguns artigos natalinos. “Como estão começando a colocar à venda, eu já vim olhar. Acho que nesse período fica mais barato, pois quanto mais perto do Natal, mais aumenta [o preço]. Já estou procurando, dando uma olhada nos preços e vendo o que posso comprar para montar a decoração da casa da minha filha”, disse.

Para atender pessoas como dona Rosimeire, que antecipa as compras dos enfeites, o empresário Valdinei Tavares já começou a expor os produtos em sua loja.



Árvores, bolas e guirlandas estão entre os produtos mais procurados - Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Já começamos a colocar os produtos à venda porque muita gente procura agora, especialmente empresas. E os preços são mais em conta no começo. A partir de novembro, as coisas tendem a subir, então quem quiser comprar por um valor mais em conta tem que aproveitar agora”, revela.

Dentro os itens mais procurados estão as árvores de Natal, bolas, guirlandas e festões. De acordo com Valdinei Tavares, os piscas-piscas também têm uma boa saída, já que podem ser colocados tanto nas árvores como em paredes e outros lugares, especialmente os coloridos.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

E se as cores chamam atenção, dona Rosimeire faz questão de procurar as mais vibrantes. Não importa o enfeite, o importante é deixar o ambiente com aquele clima gostoso de final de ano e, o melhor, sem gastar muito. Para ela, essa é uma data mais que especial, pois aproxima as pessoas e até amolece o coração daqueles mais “cascas grossas”.

“Sempre queremos arrumar a casa, deixar bonita para receber a família. Está tudo mais difícil agora, mas damos aquele jeitinho e conseguimos colocar uma bolinha, um festão, um pisca-pisca, e tudo isso vai alegrando o ambiente e deixa a gente com o coração mais quentinho. Eu gosto de Natal, é uma época que, por mais que as pessoas sejam duras e secas, elas amolecem o coração. É uma época que mexe com o sentimento, então não tem como ver esses artigos de decoração e não se encantar. Eu passo o ano esperando chegar o Natal”, enfatiza a aposentada.

