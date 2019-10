Lojas do Centro funcionam normalmente neste feriado de Dia do Piauí

O Piauí está de aniversário neste sábado, dia 19 de outubro, e, mesmo sendo feriado, as lojas do Centro e bairros funcionarão em turno único de seis horas. O objetivo é fazer com que os teresinenses aproveitem o feriado para comprar e os turistas possam conhecer o centro comercial da cidade.



A abertura das lojas em pleno feriado foi definida por meio de acordo entre o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) e o Sindicato dos Empregados no Comércio e Serviços de Teresina/ PI, mediante a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020.



(Foto: Moura Alves/O Dia)



“A iniciativa visa mostrar aos teresinenses e turistas que visitam a nossa cidade que o Centro é um importante polo comercial. Assim, o empresariado vem contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento econômico da cidade, por meio da geração de novos empregos, renda e circulação de capital. A medida visa exatamente promover o crescimento do comércio de Teresina”, afirma o presidente do Sindilojas/PI, Tertulino Passos.



Os shoppings também ficam abertos neste sábado. As lojas do Shopping Rio Poty, por exemplo, estarão abertas das 10h às 22h. Os espaços de lazer, praça de alimentação e cafeterias também irão funcionar das 10h às 22h. Já o Cinépolis funciona das 13h às 22h30; e a academia Bodytech abrirá às 9h e fechará às 14h.

Virgiane PassosSandy Swamy