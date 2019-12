Lojas da Águas de Teresina ganham terminais de autoatendimento

Visando dar mais celeridade ao atendimento feito nas lojas presenciais, a Águas de Teresina instalou terminais de autoatendimento. Através deles, os clientes podem consultar as faturas e imprimir 2ª via, verificar extrato de contas vencidas e fazer o pagamento por meio de cartão de crédito ou débito. Os novos terminais já estão em funcionamento.



O acesso às informações no autoatendimento será feito a partir da matrícula do usuário ou CPF do titular da ligação. Colaboradores estarão disponíveis para auxiliar e tirar dúvidas.

“O autoatendimento já é disponibilizado por várias instituições que prestam serviços e é mais uma opção para que os clientes tenham comodidade para acessar alguns de nossos serviços, sem a necessidade de enfrentar filas. Os terminais irão permitir ainda mais celeridade ao atendimento. Uma das nossas premissas é sempre buscar a excelência nessa relação com os nossos clientes”, destaca Sandra Duarte, coordenadora das lojas de atendimento.

Nesse momento, as lojas que contarão com os terminais de autoatendimento são: Shopping Rio Poty (Espaço da Cidadania), Parque Piauí, Santa Maria da Codipi, Itararé e Shopping da Cidade. O atendimento presencial nos bairros e no Espaço Cidadania do Shopping Rio Poty ocorre de segunda a sexta, de 7h às 17h e no Shopping da Cidade, de 7h30 às 17h30.

Atendimento aos sábados

A Águas de Teresina disponibilizará atendimento presencial aos sábados nas lojas localizadas no Itararé, Parque Piauí, Centro e Santa Maria da Codipi. A iniciava visa facilitar o acesso dos usuários aos serviços da concessionária. Os clientes também terão oportunidades especiais para negociação de débitos. Aos sábados o atendimento será das 8h às 13h.