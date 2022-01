Lívio Galeno: amigos e autoridades prestam homenagens ao jornalista

Amigos e colegas de profissão de Lívio Galeno, da ODIA TV, lamentaram a morte precoce do jornalista nesta quarta-feira (05). Conhecido e reconhecido pela sua responsabilidade e amor pela profissão, muitos utilizaram as suas redes sociais para se solidarizar com a família e prestar a última homenagem a Lívio.

O Governo do Estado lamentou o falecimento e lembrou veículos que fizeram parte da carreira de Lívio. "O Governo do Estado manifesta pesar pelo falecimento do jornalista Lívio Galeno, nesta quarta-feira (5). Ele, que já trabalhou na Coordenadoria de Comunicação do Estado e na Rádio Antares, atualmente era âncora do telejornal da TV O Dia e também já fez expressivos trabalhos em outros meios de comunicação piauiense, como a TV Cidade Verde. Neste momento de dor, o Governo do Estado expressa as mais sinceras condolências aos amigos e familiares de Lívio Galeno", diz a nota.

O prefeito de Teresina Dr. Pessoa também emitiu uma nota de pesar e destacou a competência do jornalista.







Amigos que dividiram a bancada do ODIA News com Lívio Galeno também fizeram suas homenagens.

Jornalista Edna Maciel, que apresenta o quadro Política Do Dia.

Jornalista João Magalhães, que também comenta sobre política no ODIA News.



Os jornalistas Otávio Neto e Jorge Machado, que apresentam as noticias do PortalODIA.com no jornal ODIA News.









Veja outras homenagens:





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no