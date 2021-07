Lindomar vence mais um campeonato de ciclismo em José de Freitas

Neste domingo (18) foi realizada a primeira etapa do Campeonato Piauiense de Ciclismo na cidade de José de Freitas. Uma prova bastante técnica, em formato de circuito, com quase 49 Km de areal, estradão e subidas. Com o tempo de 1h42min, o atleta da Unimed Teresina, Lindomar Ferreira, foi campeão na Categoria B1, após se recuperar de uma queda.



Foto: Divulgação/Unimed

Lindomar disse que essa prova foi rápida e que ele conseguiu atingir a velocidade de 45,8 km/h. “Foi uma prova muito boa. Apesar das dificuldades consegui atingir uma velocidade boa e num tempo muito bom. Meu condicionamento físico ajudou bastante”, disse.

Para o presidente da Unimed Teresina, Emmanuel Fontes, Lindomar é motivo de muito orgulho para a cooperativa. “Nossos atletas são exemplos de determinação e perseverança. Isso nos estimula a continuar investindo nessa parceria que rende bons frutos e serve de inspiração para os que querem iniciar carreira de atleta”, destacou.

