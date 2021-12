Lindomar Ferreira, atleta Unimed Teresina, é campeão piauiense de ciclismo

O atleta Unimed Teresina, Lindomar Ferreira, é campeão piauiense de ciclismo pelo 11º ano consecutivo, na categoria Master B1. A última etapa do Campeonato Piauiense de Ciclismo de Estrada aconteceu neste domingo (05), durante o 6º GP Amigos da Lidi, realizado em Teresina.

Patrocinado pela Unimed Teresina, Lindomar Ferreira, é campeão piauiense pelo 11º ano consecutivo. Foto: Ascom/Unimed Teresina



A disputa acirrada contou com a presença dos melhores atletas do Piauí. O circuito teve um total de 112km. “Finalizei com 2h45 e uma média de 41km/h. Uma prova cheia de desafios, que exigiu muita dedicação e superação", disse o atleta.

Aos 44 anos, Lindomar se despede da Master B1, destinada a atletas entre 40 e 44 anos. A partir de 2022, passa a competir na categoria Master B2, entre 45 a 49 anos. Antes disso, ele ainda pedala em busca do título de campeão Norte e Nordeste de ciclismo de estrada. A Copa Norte e Nordeste acontece entre os dias 17 e 19 de dezembro, em Palmas (TO).

