Ligações clandestinas de água prejudicam moradores

Ocupado desde agosto de 2011 e recentemente regularizado, os moradores do Parque Vitória, uma área de aproximadamente 82 hectares na região do bairro Mário Covas, zona Sul de Teresina, convivem com problemas no abastecimento de água em suas residências, e para contornar a situação precisam de ligações clandestinas.

O marceneiro Antônio Oliveira, um antigo morador da comunidade, comenta que a ausência de uma rede de abastecimento de água causa muita dificuldade aos habitantes do local, que convivem diariamente com falta de água em suas torneiras. “Aqui é na base da gambiarra, e tem horas que passa um carro, quebra o cano e ficamos sem água”, comentou enquanto enchia um balde com água na casa do vizinho.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Já a dona de casa Maria Eliane Bezerra Pereira ressalta a dificuldade de acesso à água em sua residência, e que muitas crianças estão perdendo aula por não terem água em casa. Além disso, ela cita que alguns moradores precisam percorrer longas distâncias para conseguir água.

“Nós estamos precisando muito de melhorias, pois é muito sofrimento. Aqui tem criança que às vezes nem vão para a escola, por causa da falta de água. A gente ia buscar água muito longe, mas espero que melhorem a situação para nós”, declarou.

Obras

Na manhã da última sexta-feira (6) a Águas de Teresina, empresa responsável pela rede de água e esgoto da capital, lançou a obra que irá mudar a realidade das mais de três mil famílias que habitam uma das maiores ocupações da zona urbana da cidade e que convivem com problemas de desabastecimento.

Pedro Alves, gerente de sustentabilidade da Águas de Teresina, explicou que já foram feitos os trabalhos cartográ- icos na área e que agora será iniciado a fase de execução das obras de construção da rede de abastecimento do local, avaliada em R$ 2,1 milhões e com previsão de 90 dias para ser concluída.

“A obra irá garantir um abastecimento melhor para toda região, além de trazer uma regularidade. Além disso, trará um pouco mais de cidadania e dignidade para essa população, que sofreu nos últimos anos com toda essa precariedade”, disse o gerente da empresa.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Desperdício

Como a rede que abastece as casas do Parque Vitória são quase todas clandestinas e irregulares, é comum que os canos que fazem as ligações com a rede de distribuição de água sejam frequentemente rompidos, causando problemas de desabastecimento e de grande desperdício.

Pedro Alves explica que a perda de água devido aos vazamentos em ligações feitas com materiais e maneiras inadequadas chega a 60% na região, e que a regularização da área e a construção da nova rede permitirá a correção da atual situação.

“Entendemos que a água é um bem necessário, porém precisamos de uma forma adequada de fazer esse abastecimento. om a regularização a gente consegue fazer redes de abastecimento, redes hidráulicas adequadas para isso, além de prestarmos assistência aos moradores”, afirmou o gerente da empresa.

Melhorias

Durante a cerimônia de lançamento da obra, Firmino Filho, prefeito de Teresina, lembrou a luta dos moradores do Parque Vitória para conquistarem o direito de morar no local, que passou ser uma área regularizada após decreto municipal, e de outros benefícios que chegam à região.

“Já chegou a rede de energia elétrica, está chegando a rede de abastecimento de água, já temos uma creche e acredito que ao longo do tempo algumas conquistas aparecerão para esta comunidade”, falou o gestor.

Ainda assim, muitos moradores o questionaram sobre pavimentação das ruas, criação de postos de saúde e segurança do local. O prefeito afirmou que a Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU) Sul irá fazer um estudo sobre a questão do calçamento das ruas, mas não prestou esclarecimento sobre as demais demandas

Breno Cavalcante - Jornal O Dia