Léo Moura, reforço do Resenha FC, se apresenta e vai disputar Brasileiro e Mundial de fut7

Multicampeão vestindo as camisas do Flamengo e Grêmio, Léo Moura se apresentou e conheceu as instalações doResenha FC, na noite dessa quinta-feira (11), em Teresina. Agora no fut7, o jogador se prepara para jogar o Brasileiro da categoria que será realizado no Piauí. Ele também disputará o Mundial pela equipe piauiense.



Léo Moura foi anunciado em janeiro deste ano e alimenta expectativa de torcedores. Nesta quinta-feira, ele conheceu as instalações do novo clube, conversou com a comissão técnica e treinou com os jogadores.

Foto: Ascom/Resenha FC.

O Brasileiro de fut7 será realizado de sábado até a segunda-feira no Piauí. O Mundial da modalidade deve acontecer no final de novembro.

Léo Moura já pentacampeão carioca, campeão Brasileiro e da Copa do Brasil pelo Flamengo. No Grêmio, foi campeão da Libertadores.

Recentemente, o Resenha FC também anunciou contratação de outro grande nome do futebol mundial: o Zé Roberto que estreia no próximo dia 20 de novembro.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!