LBV realiza Arraial da Boa Vontade neste sábado, às 8h

No próximo sábado, 22/06, a partir das 8 horas, acontece no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, em Teresina, o tradicional Arraial da Boa Vontade. A iniciativa visa proporcionar interação e confraternização da instituição com seus atendidos, colaboradores e familiares.



Com o intuito de valorizar a cultura popular local, a programação contará com apresentações culturais, comidas típicas e danças juninas com crianças, adolescentes, idosos e familiares atendidos pela LBV.

Participe! Centro Comunitário de Assistência Social da Instituição, localizado na Rua Anísio de Abreu, 2470 – Marques de Paranaguá. Informações (86) 3213-3099.