LBV entrega cestas básicas para famílias carentes em Valença do Piauí

A Legião da Boa Vontade (LBV) realiza no dia 31 de julho, às 10 horas, à entrega das cestas de alimentos não perecíveis arrecadados por meio de sua tradicional campanha Diga Sim!, iniciativa de caráter emergencial, beneficiará famílias em situação de pobreza. Em Valença do Piauí, serão entregues 400 cestas de alimentos. A ação vai beneficiar famílias da comunidade João Pires, Zona Rural do município.



Com essa mobilização social, a Legião da Boa Vontade visa contribuir para minimizar o sofrimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Ação solidária

A meta da LBV é entregar 12.500 cestas de alimentos, contendo itens básicos e que estejam de acordo com os costumes regionais, para famílias nos seguintes Estados: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Quem quiser colaborar para a campanha, ainda dá tempo de ajudar! Basta dirigir-se ao Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Teresina, localizado na Rua Anísio de Abreu, 2470, Marquês de Paranaguá e levar itens como arroz, feijão, óleo, açúcar, café, leite em pó, macarrão, extrato de tomate, farinha de trigo, farinha de mandioca, flocão de milho, carne de charque, gelatina, massa para bolo entre outros. Outras informações: (86) 3213-3099.

Da redação