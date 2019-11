Lavrador é assassinado na Vila Irmã Dulce e enteado é suspeito do crime

O lavrador Edvar Gomes da Silva, de 42 anos, foi morto a golpes de faca na tarde desta quarta-feira (20), no bairro Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina. Segundo o Departamento de Proteção à Pessoa (DHPP), o enteado de Edvar é o principal suspeito de cometer o crime e está foragido.



Lavrador é morto na porta casa e enteado é suspeito do crime. Foto: Francisco Filho

De acordo com o delegado do DHPP, Jarbas Lima, a vítima foi morta com duas perfurações na região das costas.

“Fomos acionados pelo Pocom (Policiamento Comunitário) e nos deparamos com o senhor Edvar caído na porta de casa com duas perfurações nas costas. Isso demonstra que o autor teve crueldade e cometeu esse crime sem dar chances de defesa”, disse.

O delegado informou que o enteado, que não teve a identidade revelada, é principal suspeito do crime.

“As informações que temos é de que foi o próprio enteado que teria cometido o crime após uma discussão. Acreditamos que o crime foi premeditado e, há informações extras oficiais, de que o suspeito já possui históricos de crimes”, relatou.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e faz diligências para prender o suspeito. Quando encontrado, ele será autuado pelo crime homicídio doloso, quando há a intenção de matar.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia