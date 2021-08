Voos entre são Luis e Teresina serão retomados

A Latam anunciou nova rota com voo direto entre Teresina e São Luís. A nova rota vi agilizar o deslocamento entre o Piauí e Maranhão.

Os voos diretos serão às terças-feiras, com saída de São Luís às 16h e chegada a Teresina às 17h. No sábado, haverá o mesmo roteiro com saída da capital maranhense às 11h45 e chegada a Teresina, às 12h45.

No sentido Teresina-São Luís, os voos serão, também, nas terças-feiras, com saída de Teresina às 15h35 e chegada às 16h35 na capital maranhense. No sábado, o voo sai às 11h40 com chegada em 12h40, em São Luís.

Segundo o diretor da Latam, os incrementos na malha aérea da companhia fazem parte da retomada do setor aéreo Brasileiro à medida em que a vacinação contra Covid-19 avança.





Foto: Assis Fernandes / O Dia



Com este importante incremento na malha do Piauí, o deslocamento entre as capitais será 6 vezes mais rápido, num voo com duração de 1 hora, otimizando uma viagem que atualmente dura pelo menos 5h30 com conexão no Distrito Federal.

O voo Teresina – São Luís será operado 2 vezes por semana com aeronaves Airbus A320 que acomodam 162 passageiros em classe Economy e 8 em Premium Economy. As passagens aéreas começarão a ser vendidas nos próximos dias a partir de R$148,96* (preço por trecho com taxas inclusas) ou 3.500 pontos LATAM Pass (por trecho) mais taxas de R$36,06**.

“É nosso compromisso permanecermos atentos a todas as oportunidades de retomada da malha aérea na medida em que avança o processo de vacinação contra a Covid-19. Por isso, a partir de 2 de novembro, o voo direto Teresina – São Luís beneficiará uma série de municípios próximos a Teresina – como Caxias e Codó, na região dos Cocais”, destaca Diogo Elias, diretor de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

