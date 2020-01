Lar da Fraternidade anuncia encerramento de atividade em Teresina

Após 24 anos de atuação em Teresina, a Casa de Apoio Lar da Fraternidade fechou as portas e anunciou o fim de suas atividades. O abrigo criado em 1995 pela Arquidiocese de Teresina atuava no auxílio a portadores do vírus HIV.

O comunicado oficial foi realizado pela Ação Social Arquidiocesana (ASA), que justificou a baixa demanda de pacientes, a independência e a melhora nas relações familiares dos pacientes como justificativa para o fechamento do lar. “O motivo do encerramento é diminuição da demanda e a independência do próprio paciente em relação ao seu tratamento e com a convivência com a sua família”, disse o comunicado.

Foto: Reprodução

Segundo a Arquidiocese de Teresina, o Lar da Fraternidade representava um espaço de convivência para pessoas que foram excluídas da família, proporcionando a elas tratamento e acolhimento dignos, através de moradia, alimentação, assistência médica, psicológica, farmacêutica, social, além de oficinas culturais, profissionalizantes, passeios e campanhas educativas.

O espaço possuía capacidade de atender 30 pessoas e era mantido por fundos da Igreja voltados para ações sociais. Parte dos valores arrecadados pela Caminhada da Fraternidade eram destinado para a manutenção do abrigo.

Otávio Neto