Lar da Esperança pede ajuda para reforçar segurança após arrombamentos no prédio

A Associação Lar da Esperança, que atende pessoas portadoras de HIV em Teresina, passou por seu terceiro arrombamento pouco tempo antes do Natal. Segundo funcionários do local, cestas básicas e alimentos foram furtados, o que acaba prejudicando os pacientes que são auxiliados pela associação.



De acordo com Lúcia Rodrigues, técnica de enfermagem que trabalha na instituição, já foi registrado o Boletim de Ocorrência e agora o Lar está realizando uma campanha em prol da segurança do local. Através de doações, eles buscam realizar consertos nos portões e grades que foram quebrados durante os arrombamentos.



(Foto: Divulgação/Ascom)

“Em 2019, eles entraram e levaram apenas gás de cozinha. Já este ano, furtaram cestas básicas. Já registramos o B.O e agora estamos correndo atrás do conserto das grades do prédio”, explica Lúcia.



A técnica de enfermagem afirma ainda que durante os arrombamentos, os suspeitos não têm contato com os pacientes, pois todos ficam trancados em seus quartos privados. “Ninguém tem coragem de sair. Da última vez, entraram no quarto de uma paciente, mas ela estava medicada. Não mexeram com ela, apenas levaram os alimentos”, pontua.



Desde o início do ano passado, o Lar da Esperança tem feito campanhas de arrecadamento de cestas básicas, produtos de higiene e de limpeza. Quem tiver interesse em ajudar pode entrar em contato com o número (86) 9 9822-3500 ou fazer uma doação através do PIX 00.153.559/0001-51.



(Foto: Divulgação)

Sobre a instituição

O Lar da Esperança atende pessoas portadores de HIV há mais de 30 anos. A associação atende mais de 160 idosos e crianças diagnosticadas com o vírus em Teresina. Durante o período pandêmico, a instituição tem passado por dificuldades para manter-se em funcionamento.



Onde encontrar

Endereço: Avenida Geovane Prado, 131-310, Samapi, zona Leste de Teresina

Contatos: (86) 9 9822-3500 / (86) 9 8882-4506

Ithyara Borges