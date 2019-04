Lamaçal prejudica moradores, que denunciam obra inacabada

Moradores do Parque Alvorada, zona Norte de Teresina, reclamam de lamaçal decorrente de uma obra inacabada realizada pela empresa Águas de Teresina. Segundo populares, a lama se formou depois do fechamento de um buraco que se abriu por conta das fortes chuvas na semana passada.



O funcionário público, José Albino Santos, conta que tem dificuldade para sair de casa com o veículo mediante a quantidade de lama na porta de sua residência. “Na sexta-feira (05), o buraco se abriu, e na terça-feira (09) eles foram lá, para supostamente arrumar. O problema é o lamaçal que ficou no meio da rua e se chover novamente, pode piorar ainda mais”, disse.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Em resposta a denúncia, a empresa Águas de Teresina explicou que foi necessário realizar a substituição das tubulações da rua e que esse tipo de obra demora um pouco mais. O prazo previsto para a conclusão e recomposição do pavimento, segundo a empresa, era até o final desta quarta-feira (10).

A nota foi enviada a equipe do Portal O Dia no inicio da tarde desta quarta-feira (10). Contudo, de acordo com os moradores, até a manhã desta quinta-feira (11), a situação do local continuava do mesmo jeito. Questionados sobre a presença de algum funcionário da Águas de Teresina, a população afirmou que não houve nenhuma vistoria.

Adriana MagalhãesGeici Mello