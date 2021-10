Justiça restitui macacos pregos apreendidos da vereadora Thanandra Sarapatinhas

Uma decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, Sebastião Ribeiro Martins, determinou, na terça-feira (19), a restituição de dois macacos pregos apreendidos para a vereadora e protetora de animais, Thanandra Sarapatinhas.



A protetora argumentou na Justiça que é depositária fiel dos macacos, título concedido pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, através da 13a Delegacia Regional de Polícia Civil de Presidente Dutra, tendo comprovado o fato por meio de documentação.

Agora, a parlamentar deverá apresentar a comprovação de requerimento de licença para regularização da guarda dos animais junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Após isso, ela poderá recuperar os animais, que estão apreendidos no Parque Zoobotânico de Teresina.

Thanandra Sarapatinhas relatou que há semanas mantinha expectativas pela decisão. No período em que teve os bichos apreendidos ela os visitou no Zoológico e destacou a preocupação pelo estresse no qual toda a situação resultou para os mamíferos.

“Eu fiquei muito feliz com essa decisão, finalmente tive justiça. O que sinto é que vou estar resgatando eles de novo. Antes eles viviam comendo lixo no Maranhão, então ajudei no resgate e fui nomeada depositária fiel deles pela Polícia Civil e agora ficaram todo esse tempo presos no Zoobotânico sob condições que os deixaram muito estressados. Estou muito feliz de ter o meu Chico e meu Caco de volta em casa onde eles sempre foram muito bem tratados”, frisou.

Foto: Ascom Thanandra

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!