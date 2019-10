Justiça nega pedido liberdade provisória de acusado de matar Vanessa Carvalho

O juiz Antônio Reis de Jesus Nollêto, da 1ª Vara do Tribunal Popular do Júri, indeferiu nesta quinta-feira (24) pedido de liberdade provisória homologado pela defesa de Pablo Henrique Campos Santos, acusado de matar Vanessa Carvalho e tentativa de feminicídio contra Anuxa Kelly, em setembro deste ano, após discussão na saída de um casamento no Horto Florestal, na zona Leste de Teresina.



Em um trecho da decisão, o juiz destaca que o crime “subsiste o fundamento da garantia da ordem pública” e que “gravidade e nocividade da conduta imputada ao acusado reiteram em práticas delitivas”.

Diante das informações contidas na autos, Pablo Henrique, permanece em prisão preventiva. O acusado está preso desde o último dia 8 de outubro quando o inquérito policial do crime foi finalizado. Ele responde pelo os dois crimes que possuem a qualificadora do feminicídio.

Entenda o caso

A enfermeira Vanessa Carvalho foi morta ao sair de um buffet na Avenida Homero Castelo Branco no último dia 29 de setembro. Ela e sua amiga , Anucha Kelly Leite de Alencar, saíam de um casamento quando o namorado de Anucha, o empresário Pablo Henrique Campos Santos, teria atropeladoas duas com um Jeep Renegade branco de placa PIT-5842. Anucha ficou ferida e Vanessa morreu em uma ambulância do SAMU.

Pablo Henrique Campos Santos reponde por dois crimes com qualificantes em feminicídio. Foto: PMPI

Segundo a Polícia, o namorado de Anucha teriadiscutido com ela durante a festa e, na saída, jogou o carro contra ela e a amiga como vingança. Vanessa, que estava inconsciente, veio a óbito após várias tentativas de reanimação por parte dos socorristas do SAMU. Já Anucha foi encaminhada consciente para o HUT, onde recebeu atendimento médico. A jovem já recebeu alta e se recupera em casa.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia