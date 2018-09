Judiciário piauiense começa a funcionar em dois turnos

O Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) começou ontem (3) a ter expediente em dois turnos. Agora, o órgão que antes funcionava de 7h às 14h, ficará aberto à população das 8h às 17h. A ampliação do atendimento foi aprovada por unanimidade em plenário no mês de abril e regulamentada no mês passado.

Para o presidente do TJPI, Erivan Lopes, o funcionamento em dois turnos vai permitir o aumento do número de audiências e dar maior resolutividade aos processos. “Essa ampliação do atendimento vai abrir uma porta e uma janela de atendimento aos advogados e também vai permitir que a força de trabalho desenvolvida no Piauí opere por um maior espaço de tempo”, disse.

Para o presidente da OAB-PI, Chico Lucas, a ampliação atende também a uma exigência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “Temos uma estrutura que só funcionava pela manhã. Não pudemos aceitar que em pleno século XXI o judiciário piauiense continuasse a descumprir uma resolução do CNJ e a ter um funcionamento diferente dos outros tribunais”, pontuou.

O Provimento, que regulamenta a ampliação, considera a resolução do CNJ que define a jornada de trabalho dos servidores do Judiciário, facultando a disciplina da matéria à legislação local. Considera também a Lei Estadual no 7.129/2018, que fixa em seis horas ininterruptas a jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário Estadual.

Assim, o TJPI estabelece o horário de expediente das 08h às 17h para o Tribunal, as unidades do Poder Judiciário Estadual nas comarcas de entrância final, e as seguintes comarcas de entrância intermediária: Elesbão Veloso, Altos, Barras, União, São João do Piauí, Valença, Cocal e Esperantina. Nas demais unidades judiciárias o expediente inicia às 8h e finaliza às 14h.

Ithyara Borges e Lívio Galeno