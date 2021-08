Jovens de 18 e 19 anos já podem agendar vacina contra a covid-19 em Teresina

A Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS) vai abrir hoje às 18h o agendamento para a primeira dose de jovens de 18 e 19 anos que residem na capital. O agendamento pode ser feito pelo site Vacina Já no ícone “agendamento público alvo”. Na página, a pessoa interessada seleciona sua faixa etária e preenche seus dados pessoais para escolher local, dia e hora da vacinação.



Com a abertura desta faixa etária para vacinação, Teresina completa o oferecimento de imunização contra covid-19 para toda sua população adulta. Significa dizer que todos os teresinenses acima de 18 anos já podem buscar um posto de vacinação caso consiga agendar sua vacina ou caso a FMS abra vacinação em drive-thru para sua faixa etária.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Além do agendamento para os jovens de 18 e 19 anos, também abre hoje, mas a parir das 20 horas, o agendamento para a segunda dose da vacina para pessoas com data de aplicação até o dia 05 de setembro. Para evitar que haja congestionamento do site, como ocorreu em momentos anteriores, foi estabelecido um cronograma de abertura do agendamento de acordo com as faixas etárias. Confira:

30/08 às 18h – população de 18 e 19 anos

30/08 às 20h – segunda dose de quem tem aplicação marcada até o dia 05 de setembro

31/08 às 16h – população de 20 a 22 anos

31/08 às 18h – população de 23 a 25 anos

31/08 às 20h – população de 26 e 27 anos

Capital tem drive-thru de segunda dose durante esta semana

Além dos agendamentos para a segunda dose das vacinas contra a covid, Teresina também terá durante esta semana vacinação na modalidade drive-thru para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca e da Coronavac e tem a dose de reforço marcada para ser aplicada até o dia 12 de setembro. Veja aqui os locais.

Fundação Municipal de Saúde

