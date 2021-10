Jovem morre após cair de pé de manga no quintal de casa em Teresina

Um jovem de 29 anos, identificado como Lucas, morreu após cair de uma árvore na tarde desta terça-feira (26), no bairro Planalto Ininga, zona Leste de Teresina. O rapaz estava subindo em uma árvore para pegar mangas, na casa da vizinha, quando a galha em que estava apoiado quebrou. Lucas teve uma lesão na cabeça e veio à óbito ainda no local.

De acordo com a dona da residência onde Lucas estava tirando mangas, ele é conhecido da família e lamentou o falecimento do jovem.





“Ele tinha costume de subir no pé de manga. Conhecemos ele desde criança e ele sempre fez isso. Lucas subiu e pegava as mangas e dividia com a gente. Muito horrível presencial esse acidente. Estamos muito tristes”, disse a moradora.

Segundo o cabo Hilton da Polícia Militar, o jovem teve um grave ferimento na cabeça e perdeu muito sangue. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não foi acionado, pois Lucas já estava morto quando a Polícia chegou ao local.

