Jovem é assassinado com um tiro no peito na zona Sudeste de Teresina

Um jovem, identificado como Joellissom Mota da Costa, de 23 anos, foi assassinado com um tiro no peito na zona Sudeste de Teresina. O crime ocorreu no bairro Renascença, por volta das 13h de ontem (27).

De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem estava em uma quadra esportiva quando foi abordado por dois carros e duas motocicletas. Testemunhas relataram que os homens desceram do veículo e dispararam contra o jovem.

Segundo a polícia, o autor do disparo e os companheiros ainda não foi identificados. A motivação do crime, até o momento, é desconhecida.

A investigação do caso segue pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Adriana MagalhãesGeici Mello