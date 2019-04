Jovem é apreendido com drogas dentro de mochila na zona Norte

Um adolescente, identificado como L.G.P.L, de 15 anos, foi apreendido em flagrante com uma mochila contendo mais de 50 invólucros de substância análoga à crack. O fato ocorreu no Morro da Esperança, zona Norte de Teresina, por volta das 23h, fim da noite deste domingo (07).





Material apreendido. Foto: Reprodução/PM

De acordo com informações da Polícia Militar, o adolescente estava sozinho e apresentou uma atitude suspeita com a proximidade dos policiais que estavam realizando rondas pela região do Morro da Esperança.

Com ele foram apreendidos 57 invólucros de substâncias análoga a crack, uma quantia de R$ 59,75, em cédulas trocadas, e mais dois aparelhos celulares. O adolescente e o material apreendidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Teresina.

Adriana MagalhãesGeici Mello