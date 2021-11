Jovem de 21 anos com mandado de prisão em aberto é preso na Zona Sul de Teresina

Um homem de 21 anos – que não teve a identidade revelada – foi preso na tarde desta segunda-feira (08) após abordagem de rotina no bairro Santo Antônio, na Zona Sul de Teresina. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, segundo a Polícia Militar.



Foto: Jailson Soares/ODIA

De acordo com o sargento Fransoar, ao verificar os documentos do rapaz ficou constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto expedido no município de Barro Duro. O suspeito teria informado à polícia que o crime era por porte ilegal de arma de fogo. No entanto, a polícia não confirmou essa informação.

“Ele teria informado que o crime era porte ilegal de arma de fogo, mas ainda iremos checar se esse foi o crime. A prisão ocorreu em abordagem”, disse Fransoar à O Dia TV.

Após a prisão, o homem foi levado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

